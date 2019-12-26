2019-12-26T04:26:46+03:00
Здоровье

В Вилюйском районе открылся еще один фельдшерский пункт

В селе Сосновка живут 300 человек
Ольга Донская
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Медицинская помощь стала доступнее для жителей села Сосновка Вилюйского района Якутии, в котором проживает около 300 человек. Открытие объекта прошло 25 декабря.

Теперь жителям будет доступна первая доврачебная помощь. В числе основных задач медподразделения и диспансерное наблюдение беременных женщин. Для этого здесь созданы все условия. ФАП оснащен необходимым медицинским оборудованием, мебелью, климатической техникой, имеется кабинет приема, процедурный кабинет, зона ожидания с необходимой информацией для пациентов. Современное медицинское оборудование позволит качественно проводить первичную диагностику, диспансеризацию взрослого и детского населения, выявлять заболевания на начальном этапе и оказывать помощь.

Благодаря современным технологиям ФАП построили за считаные месяцы. Раньше на это требовался год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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