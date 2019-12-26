В 6 часов утра в Якутске зафиксировано -49 градусов

СЕГОДНЯ 03:25 2019-12-26T03:25:11+03:00

Эта температура значит, что школьники с 1 по 8 класс не учатся

Изменить размер текста: A A

В 6 часов утра 26 декабря температура воздуха в городе составила минус 49 градусов. В районе Гимеина зафиксировано минус 45 градусов, в районе Аэропорта — минус 49.

Согласно приказу окружной администрации, занятия отменяются для учащихся с 1 по 8 класс на весь день.

В 7 часов утра в городе зафиксировано минус 48 градусов в районе Аэропорта: старшеклассники учатся.

ИСТОЧНИК KP.RU