В 6 часов утра в Якутске зафиксировано -49 градусов
Эта температура значит, что школьники с 1 по 8 класс не учатся
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В 6 часов утра 26 декабря температура воздуха в городе составила минус 49 градусов. В районе Гимеина зафиксировано минус 45 градусов, в районе Аэропорта — минус 49.
Согласно приказу окружной администрации, занятия отменяются для учащихся с 1 по 8 класс на весь день.
В 7 часов утра в городе зафиксировано минус 48 градусов в районе Аэропорта: старшеклассники учатся.
ИСТОЧНИК KP.RU