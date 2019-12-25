В Нерюнгри директор предприятия получила штраф за оскорбление сотрудника

СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-25T08:47:13+03:00

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В Нерюнгри генеральный директор управляющей компании привлечена к административной ответственности за оскорбление работника. Инцидент произошел во время совещания.

Оскорбленная бывшая сотрудница обратилась в прокуратуру города с заявлением об оскорблении со стороны генерального директора. Во время проверки доводы заявительницы подтвердились. Установлено, что руководитель, находясь на своем рабочем месте, в ходе совещания оскорбила сотрудника, унизив ее честь и достоинство.

Прокуратура Нерюнгри возбудила дело об административном правонарушении - оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Нерюнгринский городской суд признал руководителя компании виновной в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU