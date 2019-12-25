Бонни и Клайд: жители Мирного пытались скрыться в Иркутской области после серии квартирных афер

СЕГОДНЯ 08:17 2019-12-25T08:17:04+03:00

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Ранее судимый 27-летний мужчина и его 25-летняя сожительница подозреваются в совершении серии мошенничеств. Парочка орудовала в Мирном.

Подозреваемые в интернете размещали ложные объявления о сдаче жилья в аренду. Получив несколько раз деньги за чужое жилье, пара поспешила покинуть пределы республики и скрыться в Иркутской области. Но якутские и иркутские полицейские сообща установили местонахождение преступников. Мужчина заключен под стражу, а женщина находится под подпиской о невыезде из-за наличия маленького ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU