2019-12-25T08:17:04+03:00
Происшествия

Бонни и Клайд: жители Мирного пытались скрыться в Иркутской области после серии квартирных афер

Пара получала деньги за аренду чужого жилья
Ольга Донская
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Ранее судимый 27-летний мужчина и его 25-летняя сожительница подозреваются в совершении серии мошенничеств. Парочка орудовала в Мирном.

Подозреваемые в интернете размещали ложные объявления о сдаче жилья в аренду. Получив несколько раз деньги за чужое жилье, пара поспешила покинуть пределы республики и скрыться в Иркутской области. Но якутские и иркутские полицейские сообща установили местонахождение преступников. Мужчина заключен под стражу, а женщина находится под подпиской о невыезде из-за наличия маленького ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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