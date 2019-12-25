В Якутии шестиклассник сбежал из дома и отморозил себе обе стопы
25 декабря около 4 часов утра в ожоговое отделение республиканской больницы с обморожениями обеих стоп I-II степени был доставлен ученик 6 класса. Выяснилось, что ребенок сбежал из дома.
Несмотря на частые побеги, мальчик на учете КДН не состоял. Родные беглеца подали заявление о его розыске спустя несколько дней после очередного ухода. Следственно-оперативная группа приехала по месту жительства ребенка, где нашла мальчика возле киоска по продаже шаурмы.
Когда школьника привели домой, обнаружилось, что он отморозил себе обе стопы. Мальчика госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU