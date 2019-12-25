В Якутии шестиклассник сбежал из дома и отморозил себе обе стопы

СЕГОДНЯ 07:53 2019-12-25T07:53:44+03:00

Родные подали заявление о розыске только спустя несколько дней после ухода ребенка

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25 декабря около 4 часов утра в ожоговое отделение республиканской больницы с обморожениями обеих стоп I-II степени был доставлен ученик 6 класса. Выяснилось, что ребенок сбежал из дома.

Несмотря на частые побеги, мальчик на учете КДН не состоял. Родные беглеца подали заявление о его розыске спустя несколько дней после очередного ухода. Следственно-оперативная группа приехала по месту жительства ребенка, где нашла мальчика возле киоска по продаже шаурмы.

Когда школьника привели домой, обнаружилось, что он отморозил себе обе стопы. Мальчика госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU