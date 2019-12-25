2019-12-25T05:49:47+03:00
Спорт

Олимпийский чемпион Александр Карелин прилетел в Якутск

Спортсмен и депутат примет участие в открытии спортзала, встретится с руководством республики и покажет мастер-класс для юных борцов
Ольга Донская
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Сегодня в Якутск прилетел трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин. Спортсмен примет участие в открытии спортзала, встретится с руководством республики и покажет мастер-класс для юных борцов.

Вместе с ним в Якутск прилетели двукратный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Игнатенко, президент Федерации спортивной борьбы Новосибирской области Сергей Сёмка, вице-президент Юрий Токарев, директор Евгений Яхимович, руководство «Карелин-Фонд» Юрий Середа, Олег Дозорцев, Олег Войтюк, Константин Круглянский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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