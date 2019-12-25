Олимпийский чемпион Александр Карелин прилетел в Якутск
Спортсмен и депутат примет участие в открытии спортзала, встретится с руководством республики и покажет мастер-класс для юных борцов
-
Изменить размер текста:
Сегодня в Якутск прилетел трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин. Спортсмен примет участие в открытии спортзала, встретится с руководством республики и покажет мастер-класс для юных борцов.
Вместе с ним в Якутск прилетели двукратный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Игнатенко, президент Федерации спортивной борьбы Новосибирской области Сергей Сёмка, вице-президент Юрий Токарев, директор Евгений Яхимович, руководство «Карелин-Фонд» Юрий Середа, Олег Дозорцев, Олег Войтюк, Константин Круглянский.
ИСТОЧНИК KP.RU