2019-12-25T05:31:35+03:00
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Стало известно имя нового гендиректора Национального художественного музея

Им стала Влада Тимофеева
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Среди 21 желающих занять должность генерального директора якутского Национального художественного музея выбрали лучшую кандидатуру. Новым директором музея станет Влада Тимофеева, в министерстве культуры и духовного развития республики готовят приказ о ее назначении.

Участники прошли тест, представили видеопрезентацию, защитили свои проекты по развитию Национального художественного музея, приняли участие в деловой игре. В финал прошли три кандидата — Юлия Кравцова, Влада Тимофеева и Андрей Мартынов.

Влада Тимофеева — заместитель директора по научной деятельности Национального художественного музея. В 1994 году окончила Якутское художественное училище им. Романова, в 2000 году — факультет изобразительного искусства Российского государственного педагогического университета им. Герцена. С 2000 года преподает в ЯХУ им. Романова. В 2005 году окончила аспирантуру в Институте гуманитарных исследований Академии наук республики. В 2006 году получила ученую степень кандидата искусствоведения в Российском институте культурологии в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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