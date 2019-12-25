Гроссмейстер из тюрьмы: осужденный якутянин стал лучшим на шахматном турнире страны

СЕГОДНЯ 04:44 2019-12-25T04:44:35+03:00

Первый этап соревнований начался в июле этого года

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За звание чемпиона по шахматам в местах лишения свободы в режиме видеоконференцсвязи поборолся осужденный А. из исправительной колонии № 1 Якутска. Он прошел отбор в двух этапах шахматного турнира, где завоевал титул лучшего игрока.

Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных проходил в три этапа и шел до декабря 2019 года. Первый этап начался еще в июле общероссийской акцией массовой игры в шахматы, в которой приняли участие сорок два осужденных из шести исправительных учреждений Якутии.

Целью турнира стала организация полезной занятости и свободного времени осужденных, формирование правопослушного поведения и развитие интеллектуальных способностей.

ИСТОЧНИК KP.RU