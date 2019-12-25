2019-12-25T04:44:35+03:00
Общество

Гроссмейстер из тюрьмы: осужденный якутянин стал лучшим на шахматном турнире страны

Первый этап соревнований начался в июле этого года
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

За звание чемпиона по шахматам в местах лишения свободы в режиме видеоконференцсвязи поборолся осужденный А. из исправительной колонии № 1 Якутска. Он прошел отбор в двух этапах шахматного турнира, где завоевал титул лучшего игрока.

Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных проходил в три этапа и шел до декабря 2019 года. Первый этап начался еще в июле общероссийской акцией массовой игры в шахматы, в которой приняли участие сорок два осужденных из шести исправительных учреждений Якутии.

Целью турнира стала организация полезной занятости и свободного времени осужденных, формирование правопослушного поведения и развитие интеллектуальных способностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олимпийский чемпион Александр Карелин прилетел в Якутск
Стало известно имя нового гендиректора Национального художественного музея
Насыщенные выходные: якутский депутат угнал машину, врезался в забор и убежал
Гроссмейстер из тюрьмы: осужденный якутянин стал лучшим на шахматном турнире страны
Два якутянина получили условный срок за незаконный вылов рыбы
Школьники рады: в Якутске 25 декабря начальные классы не учатся из-за холода
2020 год – Год поколений в Якутске
Погода в Якутске на 25 декабря
Работа, найдись: на якутской бирже труда в 2019 году 200 инвалидов нашли свое призвание
Министерство спорта Якутии планирует в 2020 году провести 440 физкультурных мероприятий
Глава Якутска Сардана Авксентьева наградила лидеров молодежи
«Алмазы Анабара» презентовали мультсериал о Лисенке Токо
Выбраны три финалиста конкурса на должность директора якутского Национального художественного музея
Все свое ношу с собой: осужден житель Алдана, пронесший на работу наркотики в носках