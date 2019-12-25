Два якутянина получили условный срок за незаконный вылов рыбы
Общая сумма добычи – 330 тысяч рублей
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Два жителя Вилюйского района Якутии приговорены к двум годам лишения свободы условно за незаконный вылов рыб. Осуждённые незаконно добыли 15 видов рыб.
В сети злоумышленников попали особи сибирского осетра, чира и других рыб на общую сумму более 330 000 рублей. Отмечается, что суд обязал подсудимых возместить материальный ущерб Ленскому территориальному управлению федерального агентства по рыболовству.
ИСТОЧНИК KP.RU