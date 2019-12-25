Школьники рады: в Якутске 25 декабря начальные классы не учатся из-за холода
В 6 и 7 часов утра зафиксировано температура -45 градусов
-
Изменить размер текста:
В 6 часов утра 25 декабря в Якутске температура воздуха составила минус 45 градусов. Это значит, что для учащихся с 1 по 5 классы объявлен актированный день.
В районе Гимеина зафиксировано минус 42 градуса, в районе Аэропорта — минус 45, сообщают синоптики ЯУГМС. Занятия в школах города и пригородов отменяются при температуре воздуха: -45, -48 и -50.
ИСТОЧНИК KP.RU