2020 год – Год поколений в Якутске
Наступающий 2020 год в Якутске объявлен Годом поколений. Об этом сообщила глава города Сардана Авксентьева.
- Мы в Якутске начиная с прошлого года стараемся поддержать тему, заданную в республике, и немного ее расширить. Поэтому следующий, 2020 год объявляю Годом поколений, подразумевая связь и преемственность поколений, — отметила Авксентьева.
Тематику года поддержали в Общественной палате города и сообщество ветеранов. Ранее в Якутске 2013 год был объявлен Годом благоустройства, 2014 год — Годом гражданских инициатив, 2015 год — Годом народной солидарности, 2016 год — Годом труда, 2017 год — Годом добра, 2018 год — Годом новаторства, 2019 год — Годом добрососедства.
ИСТОЧНИК KP.RU