Работа, найдись: на якутской бирже труда в 2019 году 200 инвалидов нашли свое призвание

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-24T10:21:57+03:00

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В 2019 году более 450 человек с инвалидностью в Центре занятости населения получили консультации по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке. 209 человек нашли работу - в том числе на оборудованные рабочие места 11 человек.

На профессиональное обучение направлено 35 граждан, а один безработный инвалид открыл свое дело. На 20 декабря 2019 года в городской службе занятости зарегистрировано 98 человек с инвалидностью, в том числе со статусом безработного – 85.

Государственная услуга была оказана с использованием техник и методов саморегуляции, способствующих повышению уверенности в себе и мотивации к поиску работы. За консультацией на телефон горячей линии обратилось более 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU