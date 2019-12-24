Министерство спорта Якутии планирует в 2020 году провести 440 физкультурных мероприятий
В Министерстве спорта Якутии одобрили календарный план на новый 2020 год. В следующем году планируется провести 440 физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Календарный план состоит из четырех основных разделов: массовые физкультурные и спортивные мероприятия среди всех категорий населения (всего пройдет — 146), физкультурные и спортивные мероприятия по национальным видам спорта (144), физкультурные и спортивные мероприятия среди юношей и девушек (72) и физкультурные и спортивные мероприятия по адаптивным видам спорта (77).
Также, возможно в Якутске проведут первенство России по боксу, первенство и чемпионат России по северному многоборью и IV чемпионат мира по мас-рестлингу.
ИСТОЧНИК KP.RU