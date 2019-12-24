Министерство спорта Якутии планирует в 2020 году провести 440 физкультурных мероприятий

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-24T10:01:52+03:00

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В Министерстве спорта Якутии одобрили календарный план на новый 2020 год. В следующем году планируется провести 440 физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Календарный план состоит из четырех основных разделов: массовые физкультурные и спортивные мероприятия среди всех категорий населения (всего пройдет — 146), физкультурные и спортивные мероприятия по национальным видам спорта (144), физкультурные и спортивные мероприятия среди юношей и девушек (72) и физкультурные и спортивные мероприятия по адаптивным видам спорта (77).

Также, возможно в Якутске проведут первенство России по боксу, первенство и чемпионат России по северному многоборью и IV чемпионат мира по мас-рестлингу.

ИСТОЧНИК KP.RU