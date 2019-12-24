Глава Якутска Сардана Авксентьева наградила лидеров молодежи

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-24T09:39:12+03:00

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Глава Якутска Сардана Авксентьева приняла участие в торжественном вечере, посвященном подведению итогов 2019 года Управлением молодежи и семейной политики «Поколение лидеров». Каждый год в культурном центре «Сергеляхские огни» собираются самые яркие, амбициозные и талантливые представители молодого поколения столицы, лучшие организации, которые работают на процветание молодежной политики города, республики и страны.

Глава поздравила приглашенных с успешным завершением года и вручила дипломы победителям номинаций, выразив надежду, что жизнь в Якутске станет еще лучше, и молодежь будет вкладывать силы в его развитие. А со своей стороны пообещала поддержать молодежные движения.

ИСТОЧНИК KP.RU