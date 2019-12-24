«Алмазы Анабара» презентовали мультсериал о Лисенке Токо

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-24T09:05:45+03:00

Мультфильм предназначен для детей от двух до пяти лет

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Компания «Алмазы Анабара» презентовала многосерийный мультипликационный фильм на якутском языке «Токо Саhылчаан» (Лисёнок Токо). Мультфильм предназначен для детей от двух до пяти лет.

Создание проекта началось в марте 2019 с помощью 12 творческих групп и художников-аниматоров республики. Основная цель и задача мультфильма — обучение детей якутскому языку в современных условиях и воспитание семейных ценностей на примере простых и понятных жизненных ситуаций.

Это не первый культурный проект компании, в прошлом году «Алмазы Анабара» выпустили уникальную книжку «Сказки народов Севера», в которую вошли предания и легенды северян.

ИСТОЧНИК KP.RU