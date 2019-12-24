Выбраны три финалиста конкурса на должность директора якутского Национального художественного музея

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-24T08:53:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Правительства республики Владимир Солодов провел заседание конкурсной комиссии на замещение должности директора Национального художественного музея, на котором стали известна имена трех финалистов.конкурса.

Всего была подана 21 заявка. Кандидатуры рассматривались не только из представителей Якутии, но и из других регионов России. Конкурсная комиссия также составлена с привлечением внешних экспертов, директоров музеев изобразительных искусств, историко-архитектурных и краеведческих музеев из Оренбургской, Костромской и Кемеровской областей и города Москвы.

Участники конкурса прошли тест, представили видеопрезентацию, защитили свои проекты по развитию Национального художественного музея, участвовали в деловой игре и представили рекомендации от работодателей. По решению членов комиссии определены три лучших кандидата – Юлия Кравцова, Влада Тимофеева и Андрей Мартынов.

ИСТОЧНИК KP.RU