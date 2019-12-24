Все свое ношу с собой: осужден житель Алдана, пронесший на работу наркотики в носках
Мужчина нашел сверток в подъезде жилого дома
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В Алданском районе Якутии вынесен приговор по уголовному делу о незаконном хранении наркотических средств. Местного 32-летнего жителя осудили на 3 года условного лишения свободы.
В сентябре 2019 года осужденный попытался пронести наркотические средства на место своей работы – предприятие газовое промышленности. Мужчина сделал это нетривиальным способом, спрятал сверток в носках. По его словам, он нашел запрещенные средства в подъезде жилого дома в Нерюнгри.
ИСТОЧНИК KP.RU