ГИБДД Якутии усилит контроль на дорогах в новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 06:58 2019-12-24T06:58:26+03:00

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С 25 декабря по 14 января на территории Якутии пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Во время проверки сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей на состояние опьянения на городских, федеральных и региональных трассах, проводить акции в местах продажи алкоголя и в общественных местах.

С начала года сотрудниками ГИБДД региона выявлено 5100 водителей в состоянии опьянения. Накануне Нового года в Мегино-Кангаласском районе сотрудники напомнили участникам дорожного движения о недопустимости управления авто в состоянии опьянения акцией “Алкоголь и вождение–несовместимы!”. Акция прошла как на автодорогах муниципального образования, так и в торговых точках, торгующих алкогольной продукцией.

ИСТОЧНИК KP.RU