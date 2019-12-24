Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин поддержит грео-римскую борьбу Якутии

СЕГОДНЯ 06:50 2019-12-24T06:50:25+03:00

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25 декабря в Якутск прилетает трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин. По плану спортсмен посетит спортивные объекты, встречи и проведет мастер-класс.

В день приезда во время круглого стола будет подписано соглашение к между федерациями спортивной борьбы Якутии и Новосибирской области и Новосибирским региональным общественным фондом (НРОФ) «Карелин – Фонд» о сотрудничестве в развитии греко-римской борьбы в Якутии.

Вечером того же дня Александр Карелин проведет мастер-класс вместе с двукратным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе Александром Игнатенко в спортивном комплексе «Триумф».

ИСТОЧНИК KP.RU