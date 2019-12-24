Жители Арктики выберут народного депутата Ил Тумэн
Голосование пройдет 22 марта 2020 года
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Жители Арктических районов Якутии на дополнительных выборах изберут народного депутата Ил Тумэн. Голосование состоится 22 марта 2020 года.
Голосование пройдет из-за того, что в июне 2019 года мандат освободил Владимир Черноградский, который был назначен министром по развитию Арктики и делам народов Севера.
В Арктический одномандатный избирательный округ входят Усть-Янский, Аллаиховский, Нижнеколымский и Абыйский районы, в которых проживают больше 12,5 тысячи избирателей.
ИСТОЧНИК KP.RU