Жители Арктики выберут народного депутата Ил Тумэн

СЕГОДНЯ 06:33 2019-12-24T06:33:52+03:00

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Жители Арктических районов Якутии на дополнительных выборах изберут народного депутата Ил Тумэн. Голосование состоится 22 марта 2020 года.

Голосование пройдет из-за того, что в июне 2019 года мандат освободил Владимир Черноградский, который был назначен министром по развитию Арктики и делам народов Севера.

В Арктический одномандатный избирательный округ входят Усть-Янский, Аллаиховский, Нижнеколымский и Абыйский районы, в которых проживают больше 12,5 тысячи избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU