В Якутии обнаружен вирус гриппа А, вызывающий массовые эпидемии

СЕГОДНЯ 06:16 2019-12-24T06:17:34+03:00

Серотип этого вируса наиболее распространённый и вызывающий масштабные эпидемии

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По данным еженедельного мониторинга, показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Якутии находится на уровне эпидемических порогов. В структуре респираторных вирусов пока преобладают вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы). Вместе с тем в обнаружено несколько случаев заражением вирусом гриппа А.

Сотрудники ведомства рекомендует сократить время пребывания, носить одноразовые маски в местах массового скопления людей и регулярно, тщательно мыть руки с мылом или с дезинфицирующим средством.

Серотип вируса гриппа А - наиболее распространённый тип гриппа, который вызывает наиболее масштабные эпидемии, может вызвать заболевание как у людей, так и у многих животных

ИСТОЧНИК KP.RU