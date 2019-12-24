В Черском реконструируют аэропорт

СЕГОДНЯ 05:35 2019-12-24T05:35:28+03:00

По плану работы завершат в июне 2024 года

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В июне 2024 года завершится реконструкция аэропорта Черский в Якутии. Аэропорт войдет в систему для обеспечения грузовой базы Северного морского пути.

Также до 2024 года планируется реконструкция еще трех аэропортов — два на Чукотке и один в Ненецком автономном округе (НАО). Это следует из утвержденного правительством РФ плана развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года. План также предполагает развитие инфраструктуры морских портов и терминалов.

В Черском находится Зеленомысский речной порт, расположенный в 130 километрах от места впадения реки Колыма в Восточно-Сибирское море.

ИСТОЧНИК KP.RU