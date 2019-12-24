Более 5 тысяч жителей Якутска получили вакцину против кори
В Якутске подчищающую иммунизацию против кори прошли 5140 человек. На состояние на 23 декабря зарегистрировано 40 случаев заболевания, из них 10 у детей.
Среди привитых зафиксировано 3253 ребенка и 1887 взрослых. В медорганизациях города созданы дополнительные прививочные бригады для проведения всех необходимых мероприятий. Также, подчищающая иммунизация против кори проводится среди работников торговых организаций, развлекательных и досуговых центров, организаций общественного питания и транспорта.
На данный момент, студенты, школьники и работники образования и социальных организаций, не имеющие необходимых прививок, временно отстранены от занятий и работы.
ИСТОЧНИК KP.RU