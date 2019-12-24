2019-12-24T03:38:44+03:00
Здоровье

Более 5 тысяч жителей Якутска получили вакцину против кори

На 23 декабря зарегистрировано 40 случаев заболевания, 10 из них у детей
Ольга Донская
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Якутске подчищающую иммунизацию против кори прошли 5140 человек. На состояние на 23 декабря зарегистрировано 40 случаев заболевания, из них 10 у детей.

Среди привитых зафиксировано 3253 ребенка и 1887 взрослых. В медорганизациях города созданы дополнительные прививочные бригады для проведения всех необходимых мероприятий. Также, подчищающая иммунизация против кори проводится среди работников торговых организаций, развлекательных и досуговых центров, организаций общественного питания и транспорта.

На данный момент, студенты, школьники и работники образования и социальных организаций, не имеющие необходимых прививок, временно отстранены от занятий и работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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