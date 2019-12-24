Кабель за 700 тысяч рублей: два якутянина ограбили энергетическое предприятие

СЕГОДНЯ 03:14 2019-12-24T03:14:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Верхневилюйском районе Якутии неизвестные ночью проникли на территорию энергетического предприятия и похитили 200 метров электрического силового кабеля. Работники заметили пропажу утром.

Полицейские установили личности подозреваемых, ими оказались 36 и 37-летние жители села Верхневилюйск. Злоумышленников задержали при попытке вывезти кабели за пределы района. Оказалось, что подозреваемые заранее спланировали «дело» - первым пунктом стало проникновение на территорию предприятия, вторым срезание кабеля, третьим поджог добычи, чтобы избавиться от изоляции шнуров. Освободившиеся 200 метров медного провода они планировали вывезти в Якутск для дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Материальный ущерб, нанесенный предприятию, составляет порядка 700 000 рублей. Пока подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU