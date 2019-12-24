Потепление: 24 декабря в Якутске зафиксировано -34 градуса
Это значит, что для учащихся это обычный учебный день
-Фото: Ольга Донская
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По информации синоптиков Якутского Гидрометцентра сегодня в 6:00 утра в районе Гимеина зафиксировано минус 33 градуса, в районе Аэропорта — минус 34. Это значит, что день не актированный и учащиеся идут в школу.
Занятия в школах города и пригородов отменяются при следующей температуре воздуха: -45 — с 1 по 5 класс, -48 — с 1 по 8 класс, -50 — с 1 по 11 (12) класс.
ИСТОЧНИК KP.RU