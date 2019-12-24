Потепление: 24 декабря в Якутске зафиксировано -34 градуса

СЕГОДНЯ 03:01 2019-12-24T03:01:59+03:00

Это значит, что для учащихся это обычный учебный день

Изменить размер текста: A A

По информации синоптиков Якутского Гидрометцентра сегодня в 6:00 утра в районе Гимеина зафиксировано минус 33 градуса, в районе Аэропорта — минус 34. Это значит, что день не актированный и учащиеся идут в школу.

Занятия в школах города и пригородов отменяются при следующей температуре воздуха: -45 — с 1 по 5 класс, -48 — с 1 по 8 класс, -50 — с 1 по 11 (12) класс.

ИСТОЧНИК KP.RU