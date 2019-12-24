2019-12-24T03:01:59+03:00
Общество

Потепление: 24 декабря в Якутске зафиксировано -34 градуса

Это значит, что для учащихся это обычный учебный день
Ольга Донская
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--Фото: Ольга Донская
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По информации синоптиков Якутского Гидрометцентра сегодня в 6:00 утра в районе Гимеина зафиксировано минус 33 градуса, в районе Аэропорта — минус 34. Это значит, что день не актированный и учащиеся идут в школу.

Занятия в школах города и пригородов отменяются при следующей температуре воздуха: -45 — с 1 по 5 класс, -48 — с 1 по 8 класс, -50 — с 1 по 11 (12) класс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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