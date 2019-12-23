Впервые за всю историю «Якутскэнерго» завершило год в минусе

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-23T11:28:42+03:00

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23 декабря на совещании у главы республики рассмотрены предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности группы компаний «Якутскэнерго» за 2019 год.

По словам директора компании Александра Слоик, за последние три года механизмом выравнивания энерготарифов в объеме 12 млрд рублей воспользовались все потребители ЖКХ республики, в объеме 4,5 млрд рублей - бюджетные предприятия и в объеме 15,5 млрд рублей - прочие потребители.

С начала 2019 года в Якутии реализуется комплексный план обеспечения надежности электроснабжения. За год реконструированы подстанции в Якутске, Бердигестяхе и Мохсоголлохе, реконструирована ЛЭП в селе Антоновка, построены учебно-производственный корпус в Мархе и ветряная электростанция в Тикси.

Впервые за всю историю компания заканчивает год с убытками в размере 2,8 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом, количество технологических нарушений на линиях низкого напряжения выросло на 82, отключений на линиях среднего и высокого напряжения стало вдвое меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU