Увеличена грузоподъёмность трех автозимников на федеральных трассах «Вилюй» и «Колыма»
Теперь там может проехать авто массой до 20 тонн
Дорожники рекомендуют не превышать допустимую грузоподъемность и соблюдать требования установленных дорожных знаков.Фото: ЯСИА
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С 23 декабря увеличена грузоподъемность трех ледовых переправ через реки Вилюй и Алдан.
Автозимники на 956 и 1049 км федеральной автодороги «Вилюй» могут выдержать авто массой до 20 тонн.
До таких же показателей увеличена грузоподъемность ледовой переправы «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365 км трассы «Колыма».
Для обеспечения безопасности движения и сохранности ледовых переправ упрдор «Вилюй» рекомендует не превышать допустимую грузоподъемность и соблюдать требования установленных дорожных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU