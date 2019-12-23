2019-12-23T10:06:03+03:00
Общество

Увеличена грузоподъёмность трех автозимников на федеральных трассах «Вилюй» и «Колыма»

Теперь там может проехать авто массой до 20 тонн
Нинель ГУСЕВА
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Дорожники рекомендуют не превышать допустимую грузоподъемность и соблюдать требования установленных дорожных знаков.Дорожники рекомендуют не превышать допустимую грузоподъемность и соблюдать требования установленных дорожных знаков.Фото: ЯСИА
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С 23 декабря увеличена грузоподъемность трех ледовых переправ через реки Вилюй и Алдан.

Автозимники на 956 и 1049 км федеральной автодороги «Вилюй» могут выдержать авто массой до 20 тонн.

До таких же показателей увеличена грузоподъемность ледовой переправы «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365 км трассы «Колыма».

Для обеспечения безопасности движения и сохранности ледовых переправ упрдор «Вилюй» рекомендует не превышать допустимую грузоподъемность и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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