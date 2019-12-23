В Якутске полицейский Дед Мороз дарил волшебство детям

СЕГОДНЯ 08:49 2019-12-23T08:59:27+03:00

В этом году новогодние подарки от сотрудников столичной полиции получили 1268 ребят.

Ставшая традиционной благотворительная акция проводится в Якутске в четырнадцатый раз

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В преддверии Нового года в Якутске прошла традиционная благотворительная акция «Подари волшебство». В этом году новогодние подарки от сотрудников столичной полиции получили 1268 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сказочный праздник прошел в Государственном театре эстрады. Ребятишки стали участниками новогодней детективной сказки «Идеальное преступление» с Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой в главных ролях. После представления ребят угостили мороженым, а завершилось мероприятие красочным салютом.

В этот день полицейские перевоплотились в Дедов Морозов и Снегурочек и посетили детишек, которые не смогли побывать на новогоднем празднике. В каждом доме сказочные герои загадывали загадки, шутили и вручали ребятам новогодние подарки.

В этом году уже ставшая традиционной благотворительная акция «Подари волшебство» прошла в Якутске в четырнадцатый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU