В Якутске полицейский Дед Мороз дарил волшебство детям
В преддверии Нового года в Якутске прошла традиционная благотворительная акция «Подари волшебство». В этом году новогодние подарки от сотрудников столичной полиции получили 1268 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сказочный праздник прошел в Государственном театре эстрады. Ребятишки стали участниками новогодней детективной сказки «Идеальное преступление» с Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой в главных ролях. После представления ребят угостили мороженым, а завершилось мероприятие красочным салютом.
В этот день полицейские перевоплотились в Дедов Морозов и Снегурочек и посетили детишек, которые не смогли побывать на новогоднем празднике. В каждом доме сказочные герои загадывали загадки, шутили и вручали ребятам новогодние подарки.
В этом году уже ставшая традиционной благотворительная акция «Подари волшебство» прошла в Якутске в четырнадцатый раз.
ИСТОЧНИК KP.RU