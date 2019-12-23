За два дня – 10 аккумуляторов с пяти грузовиков: двух якутян поймали на серии краж
Двое жителей Мирнинского района подозреваются в серии краж.
По данным следствия, за два дня они похитили 10 аккумуляторов с пяти грузовых машин. Общий ущерб, нанесенный владельцам авто, составил более 60 тысяч рублей.
Подельниками оказались ранее судимый 22–летний местный житель и его несовершеннолетний родственник. Как выяснилось, молодчики присматривали большегрузы, оставленные вне охраняемых стоянок, и снимали с них аккумуляторы. Похищенное сдали в пункт приема цветных металлов, выручив около 12 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела за кражу, а старшему из соучастников предстоит ответить еще и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU