За два дня – 10 аккумуляторов с пяти грузовиков: двух якутян поймали на серии краж

СЕГОДНЯ 07:57 2019-12-23T07:57:54+03:00

Похищенное молодчики сдали в пункт приема цветных металлов, выручив около 12 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"

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Двое жителей Мирнинского района подозреваются в серии краж.

По данным следствия, за два дня они похитили 10 аккумуляторов с пяти грузовых машин. Общий ущерб, нанесенный владельцам авто, составил более 60 тысяч рублей.

Подельниками оказались ранее судимый 22–летний местный житель и его несовершеннолетний родственник. Как выяснилось, молодчики присматривали большегрузы, оставленные вне охраняемых стоянок, и снимали с них аккумуляторы. Похищенное сдали в пункт приема цветных металлов, выручив около 12 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела за кражу, а старшему из соучастников предстоит ответить еще и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU