Глава Якутии считает, что вопросом бездомных собак должна заниматься мэрия

СЕГОДНЯ 07:21 2019-12-23T07:21:17+03:00

Об этом он сообщил на встрече с журналистами

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На встрече с журналистами глава Якутии Айсен Николаев заявил, что решением вопроса бездомных собак и пункта их передержки должны заниматься мэрия и департамент ветеринарии республики. Вопрос о передаче полномочий под ответственность республики связан с законом об ответственном обращении с животными, который вступает в силу с 1 января 2020 года.

Согласно этому закону пункт передержки в Якутске должен либо закрыться, либо преобразоваться в приют. По мнению Ил Дархана, этот вопрос должен быть решен не одним только заявлением мэра.

- Передача полномочий решением мэра Якутска не осуществляется. Должно быть двухстороннее решение органов государственной власти в лице департамента ветеринарии и органов местного самоуправления. Еще это решение должно поддержать городское собрание, после чего должен быть изменен закон. Только после этого полномочия могут быть возвращены обратно. Уверен, что с 1 января все полномочия останутся у города, — сказал Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU