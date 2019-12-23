АЛРОСА вошла в топ-10 рейтинга экологической ответственности WWF

СЕГОДНЯ 07:06 2019-12-23T07:06:31+03:00

Рейтинг составлен совместно с Европейским союзом и программой ООН по окружающей среде

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Компания АЛРОСА вошла в топ-10 рейтинга открытости горнодобывающих и металлургических компаний России в сфере экологической ответственности. Рейтинг подготовили WWF России совместно с Европейским Союзом и Программой ООН по окружающей среде.

Номинантов оценивали по ведению экологического менеджмента, воздействия на окружающую среду и степень раскрытия информации. Кроме того, АЛРОСА была отмечена за конструктивное взаимодействие во время подготовки рейтинга.

В 2018 году АЛРОСА направила на экологические мероприятия более 5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU