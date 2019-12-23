АЛРОСА вошла в топ-10 рейтинга экологической ответственности WWF
Рейтинг составлен совместно с Европейским союзом и программой ООН по окружающей среде
-Фото: ЯСИА
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Компания АЛРОСА вошла в топ-10 рейтинга открытости горнодобывающих и металлургических компаний России в сфере экологической ответственности. Рейтинг подготовили WWF России совместно с Европейским Союзом и Программой ООН по окружающей среде.
Номинантов оценивали по ведению экологического менеджмента, воздействия на окружающую среду и степень раскрытия информации. Кроме того, АЛРОСА была отмечена за конструктивное взаимодействие во время подготовки рейтинга.
В 2018 году АЛРОСА направила на экологические мероприятия более 5 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU