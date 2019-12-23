2019-12-23T06:50:20+03:00
Происшествия

И снова мошенники: якутянин лишился 345 тысяч рублей поверив лжесотруднику банка

В последние несколько недель жителям Якутска участились звонки с неизвестных номеров на «8(495)», «8(499)»
Ольга Донская
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В последние несколько недель жителям Якутска поступают звонки с номеров, которые начинаются на «8(495)», «8(499)». Голос на конце провода представляются сотрудниками одного из крупнейших банков России.

Аферисты под разными предлогами просят продиктовать данные карт и трехзначный код проверки, указанный на обратной стороне. На удочку мошенников попался 50-летний горожанин, которому звонивший сообщил о попытке кражи денег с его карты.

Для предотвращения этого лжесотрудник банка попросил продиктовать ему номер карты и SMS-код для подтверждения операции. Мужчина поверил звонившему и выполнил все его указания. Затем потерпевший проехал в офис банка, где ему сообщили, что с его карты списаны средства в размере 345 000 рублей, а он общался с мошенниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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