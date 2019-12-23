Быстрее, выше, сильнее: в Якутске прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту

СЕГОДНЯ 06:14 2019-12-23T06:14:30+03:00

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В Якутске прошли республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту посвященные Дню образования пожарной охраны республики. На территории учебно-тренировочного полигона с 19 по 20 декабря спортсмены состязались в двух дисциплинах - преодоление полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице.

В первенстве приняли участие 7 взрослых и 4 детско-юношеских команд, всего более 80 участников. В феврале во Владивостоке пройдет зимнее первенство Дальневосточного федерального округа по пожарно-спасательному спорту на «Кубок Тихого океана», в котором примут участие лучшие огнеборцы Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU