В Нерюнгри реконструируют систему водоснабжения и водоотведения
Гендиректор акционерного общества «Нерюнгринский городской водоканал» Алексей Куликов рассказал о ходе реконструкции системы водоснабжения и водоотведения в Нерюнгри.
На сегодняшний день уже введен комплекс автоматизированного учета воды и стоков, а через год заработает насосное оборудование, которое сократит энергопотребление. Также ведется замена старых трубопроводов.
По информации руководителя предприятия, для замены всех водоснабжающих и водоотводящих городских трубопроводов, сроком эксплуатации в 42-46 лет (при нормативном 25 лет), а степень износа 92-98 процентов, на что потребуется более 159 км новых труб или 1 млрд 600 тыс. рублей. Таких средств у компании нет, но их рассчитывают привлечь в рамках дальнейших этапов реконструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU