В Нерюнгри реконструируют систему водоснабжения и водоотведения

СЕГОДНЯ 06:03 2019-12-23T06:03:53+03:00

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Гендиректор акционерного общества «Нерюнгринский городской водоканал» Алексей Куликов рассказал о ходе реконструкции системы водоснабжения и водоотведения в Нерюнгри.

На сегодняшний день уже введен комплекс автоматизированного учета воды и стоков, а через год заработает насосное оборудование, которое сократит энергопотребление. Также ведется замена старых трубопроводов.

По информации руководителя предприятия, для замены всех водоснабжающих и водоотводящих городских трубопроводов, сроком эксплуатации в 42-46 лет (при нормативном 25 лет), а степень износа 92-98 процентов, на что потребуется более 159 км новых труб или 1 млрд 600 тыс. рублей. Таких средств у компании нет, но их рассчитывают привлечь в рамках дальнейших этапов реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU