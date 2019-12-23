На территории аэропорта «Якутск» остановили незаконное строительство

СЕГОДНЯ 05:28 2019-12-23T05:28:38+03:00

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На территории аэропорта «Якутск» ООО «Торговый дом „Исток“» решило возвести объект капитального строительства на приаэродромной территории аэропорта. Обращение в республиканскую транспортную прокуратуру направил генеральный директор аэропорта.

Во время проверки оказалось, что строительство объекта ведется незаконно – отсутствовали все необходимые разрешительные документы. Для строительства в границах приаэродромных территорий нужно согласие Росавиации. Но в межрегиональное территориальное управление Росавиации никакой заявки не поступало.

В Якутский городской суд был направлен иск о запрете строительства до получения соответствующего разрешения; суд его удовлетворил. Решение в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU