2019-12-23T04:39:41+03:00
Происшествия

В Якутске из-за пьяного водителя в ДТП пострадал малолетний ребенок

Виновник инцидента превысил скорость
Ольга Донская
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Прокуратура Анабарского района Якутии утвердила обвинение по уголовному делу заведенного на 30-летнего местного жителя. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбил малолетнего ребенка.

Из-за ДТП малыш получил тяжкий вред здоровью. Авария произошла в мае 2019 года – водитель нарушил правила дорожного движения и превысил скорость. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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