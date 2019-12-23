В Якутске из-за пьяного водителя в ДТП пострадал малолетний ребенок
Виновник инцидента превысил скорость
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Прокуратура Анабарского района Якутии утвердила обвинение по уголовному делу заведенного на 30-летнего местного жителя. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбил малолетнего ребенка.
Из-за ДТП малыш получил тяжкий вред здоровью. Авария произошла в мае 2019 года – водитель нарушил правила дорожного движения и превысил скорость. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU