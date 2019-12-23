1100 км дорог будет отремонтировано в Якутии

СЕГОДНЯ 03:31 2019-12-23T03:31:49+03:00

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С помощью федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутии отремонтируют беспрецедентное количество дорог в ближайшие годы. Об этом сказал глава республики Айсен Николаев во время передачи «Прямой разговор» на ВГТРК.

Также Ил Дархан подчеркнул, что в рамках нацпроекта «БКАД» в республике будет отремонтировано более 1100 км региональных и более 200 км трасс в Якутске.

- Об этом раньше мы и мечтать не могли. Благодаря решению Владимира Путина очень серьезные средства выделены региону, и работа уже пошла. Сейчас наша главная задача, чтобы республиканские и городские дороги были построены в срок и качественно. Первый год реализации проекта показал, что вопросы есть, мы это видели в Якутске и на некоторых региональных дорогах. Хочется, чтобы в следующем году фотографий, на которых в октябре или ноябре укладывают бетон асфальтоукладчики, больше не было, — сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU