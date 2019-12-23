В Якутии ввели последний объект нацпроекта «Культура»

СЕГОДНЯ 03:12 2019-12-23T03:12:33+03:00

В селе Сырдах открылся Дом культуры, который строили два года

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В селе Сырдах Усть-Алданского района Якутии открыли Дом культуры, который строился два года. Объект стал последним введенным проектом в нацпроекте «Культура».

На строительство ушло 71,5 миллионов рублей, 56,4 их которых были выделены из федерального бюджета. Прежнее здание Дома культуры было построено в начале 50-х годов. В 2010 году из-за аварийного состояния его закрыли, и все главные мероприятия стали проводиться в местном спортивном зале. Сейчас в новом здании могут разместиться 150 человек, также в Доме культуры находится сельская библиотека.

За 2019 годы было открыто два Дома культуры — в селе Дикимдя Горного района и Сырдахе.

ИСТОЧНИК KP.RU