В Якутии ввели последний объект нацпроекта «Культура»
В селе Сырдах Усть-Алданского района Якутии открыли Дом культуры, который строился два года. Объект стал последним введенным проектом в нацпроекте «Культура».
На строительство ушло 71,5 миллионов рублей, 56,4 их которых были выделены из федерального бюджета. Прежнее здание Дома культуры было построено в начале 50-х годов. В 2010 году из-за аварийного состояния его закрыли, и все главные мероприятия стали проводиться в местном спортивном зале. Сейчас в новом здании могут разместиться 150 человек, также в Доме культуры находится сельская библиотека.
За 2019 годы было открыто два Дома культуры — в селе Дикимдя Горного района и Сырдахе.
ИСТОЧНИК KP.RU