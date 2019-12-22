Якутяне сделали свой выбор: стали известны имена лучших спортсменов-2019

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-22T11:05:45+03:00

Впервые за всю историю якутского спорта лучшим спортсменом Якутии стала представительница дзюдо. Фото: ЯСИА

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В прямом эфире НВК «Саха» прошла церемония вручения премии «GRAND FINAL. Чемпионы Якутии» лучшим спортсменам года. Победителей определяли народным голосованием.

В номинации «Лучший спортсмен по национальным видам спорта» победил хапсагаист Николай Иванов. «Лучшим спортсменом по адаптивным видам спорта» жители республики признали лучницу Степаниду Артахинову.

«Лучшим спортсменом по неолимпийским видам спорта» стала шашистка Матрена Ноговицына.

В номинации «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта» всех обошла чемпионка России по дзюдо Нюргуяна Никифорова. Впервые за всю историю якутского спорта представительница этого вида спорта стала лучшим спортсменом Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU