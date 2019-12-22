В Якутии подвели итоги Года консолидации

СЕГОДНЯ 04:19 2019-12-22T04:19:41+03:00

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В историческом парке «Россия-моя история» подвели итоги Года консолидации. За год в республике было реализовано 130 общественно-значимых проектов, в которых приняли участие более 600 тысяч якутян.

Основными стали проект нормотворческих инициатив «Народный правотворец», движение благоустройства «Родные города и села» и народная премия «Гордость Якутии».

- Для меня главный итог года очевиден. Наши люди показали свое неравнодушие, они полны решимости делать жизнь вокруг себя лучше, готовы в этом участвовать. Нам, в свою очередь, нужно во всем опираться на мнение народа, поддерживать инициативы, - сказал Николаев.

В наступающем году в проект «Родные города и села» будут объединены все проекты поддержки гражданских инициатив, включая движение добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». На реализацию проекта в 2020 году направят не менее 1 млрд рублей.

Под занавес мероприятия участник Великой Отечественной войны Михаил Попов передал Знамя Победы молодежи, дав старт новому тематическому году – Году патриотизма.

ИСТОЧНИК KP.RU