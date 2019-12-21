Открыта новая школа на Полюсе холода

СЕГОДНЯ 04:45 2019-12-21T04:45:27+03:00

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20 декабря на Полюсе холода, в селе Томтор Оймяконского района Якутии, прошло открытие нового здания средней школы имени Заболоцкого — Чысхаана. Школа на 220 мест построена в рамках государственной программы Якутии «Развитие образования республики на 2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года».

Новое здание площадью более 3400 кв.м вмещает в себя спортзал, актовый зал, библиотеку, компьютерный класс, полностью оборудованные стоматологический кабинет, мастерская и столовая. Глава Якутии Айсен Николаев отправил коллективу школы подарок - сертификат на комплект Большого толкового словаря якутского языка и на 100 экземпляров художественной литературы.

Школа Томтора — победитель конкурса среди школ, обладатель гранта НПО и является экспериментальной площадкой республики.

ИСТОЧНИК KP.RU