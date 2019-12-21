«Одаренный ребенок»: проект Якутии стал одним из победителей дошкольных практик в России

СЕГОДНЯ 04:40 2019-12-21T04:40:21+03:00

На сегодня в проекте участвуют 107 детских садов и 14 школ

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По результатам конкурса Агентства стратегических инициатив, проект Якутии «Одаренный ребенок» вошел в число победителей лучших дошкольных практик России. Проект «Создание эффективной системы выявления задатков и развития способностей детей в детском саду и школе» был создан агентством в 2014 году.

В Якутии он получил совое развитие под названием «Одаренный ребенок». Сегодня проект охватывает 107 дошкольных учреждений и 14 школ республики. Смысл проекта заключается в развитии таланта всех детей без исключения - на каждого ребенка в детском саду заводится «персональная карта развития», в которую воспитатель записывает способности, таланты и развивает их.

ИСТОЧНИК KP.RU