Грузоподъемность автозимника Хатассы - Павловск увеличена до 20 тонн

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-20T11:57:13+03:00

Сроки могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда.

Для проезда машин массой до 30 тонн переправу планируют открыть 28 декабря

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Максимальная грузоподъемность ледовой переправы Хатассы - Павловск увеличена до 20 тонн.

Для проезда машин массой до 30 тонн автозимник планируют открыть 28 декабря, до 40 тонн – 6 февраля.

Сроки могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда.

Между тем вчера на переправе Хатассы - Павловск микроавтобус заехал в наледь. К счастью, никто не пострадал, но чтобы извлечь машину из ледового плена, потребовалась помощь спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU