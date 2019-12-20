Грузоподъемность автозимника Хатассы - Павловск увеличена до 20 тонн
Для проезда машин массой до 30 тонн переправу планируют открыть 28 декабря
Сроки могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда.
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Максимальная грузоподъемность ледовой переправы Хатассы - Павловск увеличена до 20 тонн.
Для проезда машин массой до 30 тонн автозимник планируют открыть 28 декабря, до 40 тонн – 6 февраля.
Сроки могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда.
Между тем вчера на переправе Хатассы - Павловск микроавтобус заехал в наледь. К счастью, никто не пострадал, но чтобы извлечь машину из ледового плена, потребовалась помощь спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU