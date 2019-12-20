Стали известны имена лучших деятелей спорта Якутии по итогам года

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-20T11:49:22+03:00

Имена лучших спортсменов Якутии по итогам народного голосования назовут 21 декабря в прямом эфире НВК-Саха.

Свои награды Минспорта республики вручает каждый год

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Минспорта Якутии назвало имена лучших спортивных деятелей по итогам 2019 года.

Диплом за заслуги в спорте получил исполнительный директор Федерации борьбы хапсагай Алексей Мостахов. Лучшим организатором ГТО стал директор Алданского спорткомплекса «Энергетик» Максим Скупой. Глава Федерации бильярдного спорта Альберт Алексеев отмечен в номинации «Лучший общественный спортивный организатор».

За успехи в пропаганде якутского вида спорта Международная федерация мас-рестлинга названа «Лучшей спортивной общественной организацией». Приз «Лучший спортивный судья» получил арбитр международной категории Егор Ермолаев.

Лучшим муниципальным образованием признан Амгинский район. В номинации «Лучший спортивный журналист» победил Александр Посельский (газета «Спорт Якутии»). Номинация «Прорыв года» присуждена рекордсмену мира по трикингу, выполнившему 5 поперечных оборотов в одном сальто, Гаврилу Данилову.

Имена лучших спортсменов Якутии по итогам народного голосования назовут 21 декабря в прямом эфире НВК-Саха.

ИСТОЧНИК KP.RU