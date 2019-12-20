В Якутске открылась выставка «БизнесЭкспо-2019»
В Якутске во Дворце спорта «50 лет Победы» проходит республиканская выставка «БизнесЭкспо-2019».
Более 60 производителей из 18 районов привезли в столицу республики текстиль, мебель, товары народных промыслов, ювелирные изделия, якутские ножи, мед, рыбу, мясные полуфабрикаты и хлебобулочные изделия.
В деловой программе выставки – бесплатные мастер-классы по пошиву экосумок и бахил, семинары-тренинги по продажам, лидерским качествам, развитию малого бизнеса, инструментах господдержки. Также в рамках «БизнесЭкспо-2019» пройдут семинары стилиста, имиджмейкера, fashion-блогера Галы Борзовой – магистра London college of fashion.
Выставка пройдет 20-21 декабря с 10:00 до 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU