2019-12-20T11:11:30+03:00
Общество

В Якутске открылась выставка «БизнесЭкспо-2019»

В программе мероприятия: ярмарка товаров местных производителей, мастер-классы и семинары-тренинги
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
В Якутск съехались более 60 производителей из 18 районов республики.В Якутск съехались более 60 производителей из 18 районов республики.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В Якутске во Дворце спорта «50 лет Победы» проходит республиканская выставка «БизнесЭкспо-2019».

Более 60 производителей из 18 районов привезли в столицу республики текстиль, мебель, товары народных промыслов, ювелирные изделия, якутские ножи, мед, рыбу, мясные полуфабрикаты и хлебобулочные изделия.

В деловой программе выставки – бесплатные мастер-классы по пошиву экосумок и бахил, семинары-тренинги по продажам, лидерским качествам, развитию малого бизнеса, инструментах господдержки. Также в рамках «БизнесЭкспо-2019» пройдут семинары стилиста, имиджмейкера, fashion-блогера Галы Борзовой – магистра London college of fashion.

Выставка пройдет 20-21 декабря с 10:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грузоподъемность автозимника Хатассы - Павловск увеличена до 20 тонн
Стали известны имена лучших деятелей спорта Якутии по итогам года
В Якутске открылась выставка «БизнесЭкспо-2019»
Метели и сильный ветер: в шести районах Якутии погодка в выходные подкачает
Большегруз против иномарки: в ДТП на трассе «Вилюй» пострадали два человека
«Прямой разговор» с Айсеном Николаевым
Дальневосточная ипотека: в Якутии выдали первый займ под 2%
«Вокруг спорта»: о якутском мас-рестлинге - в прямом эфире
Несмотря на холод, температурный режим в круглогодичной теплице «Саюри» в норме
Жители Вилюйского района пойманы на незаконной ловле рыбы
В Якутии отремонтируют 22 километра дорог, для этого предусмотрено 1573 миллиардов рублей
В третий раз отменен рейс Москва - Якутск
Житель Якутии в ответ на оскорбление сжег гараж и баню своих обидчиков
За три года в нескольких городах Якутии сменили 206 лифтов
На трассе «Вилюй» открылся автозимник
В Намцах открылся новый детский сад на 98 мест
Это все голоса: в Среднеколымске психически больной мужчина ударил ножом свою мать
В Якутии завершился пилотный проект по ускоренной замене лифтов в многоквартирных домах
Завтра в Якутске немного потеплеет
Глава Якутии назначил замминистра ЖКХ республики
На автозимнике недалеко от Якутска микроавтобус угодил в наледь
Обстоятельствами гибели работника золотодобывающего предприятия в Якутии заинтересовались следователи
Сильный туман нарушил работу аэропорта Якутск
В Мирном в пожаре погиб человек
В Томпонском районе осудят руководителя УК за мошенничество при получении субсидий
В Нерюнгринском районе в ДТП погибла женщина
В Удачном врач взяла взятку за подложный лист нетрудоспособности
Густой туман в Якутске стал причиной изменений в расписании рейсов
В Якутске снова актированный день для учеников с 1 по 5 классы