В Якутске открылась выставка «БизнесЭкспо-2019»

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-20T11:11:30+03:00

В Якутск съехались более 60 производителей из 18 районов республики. Фото: ЯСИА

В программе мероприятия: ярмарка товаров местных производителей, мастер-классы и семинары-тренинги

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В Якутске во Дворце спорта «50 лет Победы» проходит республиканская выставка «БизнесЭкспо-2019».

Более 60 производителей из 18 районов привезли в столицу республики текстиль, мебель, товары народных промыслов, ювелирные изделия, якутские ножи, мед, рыбу, мясные полуфабрикаты и хлебобулочные изделия.

В деловой программе выставки – бесплатные мастер-классы по пошиву экосумок и бахил, семинары-тренинги по продажам, лидерским качествам, развитию малого бизнеса, инструментах господдержки. Также в рамках «БизнесЭкспо-2019» пройдут семинары стилиста, имиджмейкера, fashion-блогера Галы Борзовой – магистра London college of fashion.

Выставка пройдет 20-21 декабря с 10:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU