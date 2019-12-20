Большегруз против иномарки: в ДТП на трассе «Вилюй» пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-20T09:27:40+03:00

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В Вилюйском районе Якутии столкнулись грузовик «МАЗ-643089» и Toyota Carina, пострадали два человека. ДТП произошло вечером 19 декабря в селе Хампа, на 506 км трассы «Вилюй».

Как выяснилось, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся c автомобилем Toyota Carina. В результате ДТП 56-летний водителя иномарки увезли в хирургическое отделение Вилюйской ЦРБ, его пассажир получил ушибы.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, виновник ДТП – водитель с 40-летним стажем, имеет водительское удостоверение категорий «B,В1,С,С1,Д.Д1,СЕ,С1Е». В течение года 9 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. По результатам проведенного медосвидетельствования мужчина был трезв.

По факту ДТП проводится административная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU