2019-12-20T09:27:40+03:00
Происшествия

Большегруз против иномарки: в ДТП на трассе «Вилюй» пострадали два человека

Виновник аварии - водитель с 40-летним стажем
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
По факту ДТП проводится административная проверка.По факту ДТП проводится административная проверка.
Изменить размер текста:

В Вилюйском районе Якутии столкнулись грузовик «МАЗ-643089» и Toyota Carina, пострадали два человека. ДТП произошло вечером 19 декабря в селе Хампа, на 506 км трассы «Вилюй».

Как выяснилось, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся c автомобилем Toyota Carina. В результате ДТП 56-летний водителя иномарки увезли в хирургическое отделение Вилюйской ЦРБ, его пассажир получил ушибы.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, виновник ДТП – водитель с 40-летним стажем, имеет водительское удостоверение категорий «B,В1,С,С1,Д.Д1,СЕ,С1Е». В течение года 9 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. По результатам проведенного медосвидетельствования мужчина был трезв.

По факту ДТП проводится административная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грузоподъемность автозимника Хатассы - Павловск увеличена до 20 тонн
Стали известны имена лучших деятелей спорта Якутии по итогам года
В Якутске открылась выставка «БизнесЭкспо-2019»
Метели и сильный ветер: в шести районах Якутии погодка в выходные подкачает
Большегруз против иномарки: в ДТП на трассе «Вилюй» пострадали два человека
«Прямой разговор» с Айсеном Николаевым
Дальневосточная ипотека: в Якутии выдали первый займ под 2%
«Вокруг спорта»: о якутском мас-рестлинге - в прямом эфире
Несмотря на холод, температурный режим в круглогодичной теплице «Саюри» в норме
Жители Вилюйского района пойманы на незаконной ловле рыбы
В Якутии отремонтируют 22 километра дорог, для этого предусмотрено 1573 миллиардов рублей
В третий раз отменен рейс Москва - Якутск
Житель Якутии в ответ на оскорбление сжег гараж и баню своих обидчиков
За три года в нескольких городах Якутии сменили 206 лифтов
На трассе «Вилюй» открылся автозимник
В Намцах открылся новый детский сад на 98 мест
Это все голоса: в Среднеколымске психически больной мужчина ударил ножом свою мать
В Якутии завершился пилотный проект по ускоренной замене лифтов в многоквартирных домах
Завтра в Якутске немного потеплеет
Глава Якутии назначил замминистра ЖКХ республики
На автозимнике недалеко от Якутска микроавтобус угодил в наледь
Обстоятельствами гибели работника золотодобывающего предприятия в Якутии заинтересовались следователи
Сильный туман нарушил работу аэропорта Якутск
В Мирном в пожаре погиб человек
В Томпонском районе осудят руководителя УК за мошенничество при получении субсидий
В Нерюнгринском районе в ДТП погибла женщина
В Удачном врач взяла взятку за подложный лист нетрудоспособности
Густой туман в Якутске стал причиной изменений в расписании рейсов
В Якутске снова актированный день для учеников с 1 по 5 классы