Дальневосточная ипотека: в Якутии выдали первый займ под 2%

СЕГОДНЯ 07:04 2019-12-20T07:04:21+03:00

Одобрено уже 70 заявок от жителей региона

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В Якутии первая молодая семья получила кредит на приобретение жилья по програмее дальневосточной ипотеки под 2%. На данный момент одобрено 70 заявок.

По последним данным, озвученным главой республики Айсеном Николаевым, в регионе на получение льготной «дальневосточной» ипотеки могут претендовать около 8 тысяч молодых семей.

Эту темы обсудили на пресс-конференции с президентом страны Владимиром Путиным.

- Нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести средства материнского капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или погашения ипотеки, - сказал Путин .

Также про 2% ипотеку президент заявил, что у банков нет поводов ужесточать кредитную политику, так как ставка субсидируется государством.

ИСТОЧНИК KP.RU