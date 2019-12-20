2019-12-20T06:08:33+03:00
Спорт

«Вокруг спорта»: о якутском мас-рестлинге - в прямом эфире

20 декабря в 14:00 часов пройдет прямой эфир о Кубке федерации мас-рестлинга
Ольга Донская
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Сегодня, 20 декабря в 14:00 часов, состоится прямой эфир дискуссионной площадки «ВОКРУГ СПОРТА», посвященный одному из главных событий этой зимы - командному Кубку Федерации мас-рестлинга Якутии, который пройдет 21-22 декабря в Центре спортивной подготовки «Триумф».

В беседе примут участие Гаврил Мохначевский - Директор Республиканского Центра Национальных видов спорта им. В. Манчаары, Геннадий Васильев - Президент Федерации мас-рестлинга, Сергей Фролкин - мастер спорта Якутии по мас-рестлингу, абсолютный чемпион республики 2019 года, Виктор Колибабчук - мастер спорта по мас-рестлингу, абсолютный чемпион РФ - 2019 года, Иван Сивцев - исполнительный директор Федерации мас-рестлинга РФ и Максим Тихонов – модератор встречи и спортивный обозреватель;

Также во время эфира будут разыграны билеты на Кубок Федерации мас-рестлинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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