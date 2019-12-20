Жители Вилюйского района пойманы на незаконной ловле рыбы

СЕГОДНЯ 05:16 2019-12-20T05:16:48+03:00

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Прокуратура Вилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Мужчин признали виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

На судебном заседании установлено, что в сентябре 2019 года граждане В. и К., с помощью сетей добыли 15 рыб, в том числе в виде особей сибирского осетра, чира и др. на общую сумму 333 тысячи 717 рублей. С учетом позиции государственного обвинителя, подсудимым назначены наказания в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Судом также удовлетворены исковые требования Ленского территориального управления Федерального агентства по рыболовству о взыскании ущерба, в размере 333 тысячи 717 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU