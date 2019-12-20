2019-12-20T05:00:53+03:00
Общество

В Якутии отремонтируют 22 километра дорог, для этого предусмотрено 1573 миллиардов рублей

Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Ольга Донская
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В 2020 году в Якутске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 22 километра дорог. На эти цели предусмотрено 1573 млрд рублей, из которых 517 миллионов — муниципальные средства, 560 млн рублей — республиканские и 496 миллионов рублей — федеральные средства.

В список вошли улицы - Воинская, Губина, Кеши Алексеева, Курашова, Курнатовского, Лонгинова, Орджоникидзе, Петровского, Свердлова, кольцевая развязка на пересечении улиц Петра Алексеева — СтадухинаПирогова, капитальный ремонт подъездной дороги к микрорайону Три сосны от Вилюйского тракта, Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта (2-я очередь) и другие.

За пять лет реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске с 2019 по 2024 год будет построено 204,5 км дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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